Els discos que vénen

El canvi de model de la indústria discogràfica i la crisi del negoci de la venda de discos, atropellada pel consum de música via digital, no impedeix que el 2017 arrenqui amb una llista d´espera gens menyspreable de noves edicions en CD o en vinil, un format que ha ressorgit de les cendres provocades pel compacte. L´agenda de publicacions està plena i per a mostra, un botó.

Aquest divendres 13 de gener és la data escollida pels britànics The XX per publicar el seu tercer àlbum d´estudi, I see you (Young Turks), un disc amb deu temes del que la banda va avançar un single al novembre a través del seu canal de YouTube (On hold) i fa pocs dies ha donat a conèixer una altra peça, Say something loving, en aquest cas mitjançant plataformes digitals de música.

Tot just una setmana després, el dia 20, el prolífic barceloní Pau Vallvé descobrirà les 22 cançons que integren un disc doble amb títol construït a base de paraules clau: Abisme cavall hivern primavera i tornar. Un treball que, com l´anterior, Vallbé ha autoeditat «per tenir un major control del que faig, de com ho faig i de per què», tal com explica al seu web. El 10 de febrer, actuarà a l´Auditori de l´Ateneu de Banyoles, on ampliarà els quatre títols que ha donat a conèixer fins ara, Antiherois, Diguem blat!, El millor de marxar és tornar i Nem fent i endavant. També a l´escena catalana, a finals de gener El Genio Equivocado editarà el tercer disc de Les Sueques, titulat Moviment. El gruix d´aquesta nova producció del quartet barceloní s´ha realitzat en un estudi londinenc i amb els temes que ja ens han permès escoltar, Tu parles molt o Res, la contundència sembla garantida.

Prisoner (PaxAmericana) de Ryan Adams serà una de les novetats del febrer, ja que el dia 17 es posarà a la venda un disc que al desembre es va presentar amb Do you still love me? Un títol que ha fet parlar més enllà de la música perquè, com ell mateix ha reconegut en els últims mesos, l´àlbum s´ha gestat durant el seu procés de divorci. Amb aquest treball composat per dotze peces, el músic, pintor i poeta nord-americà haurà publicat setze discos d´estudi des de l´any 2000.

Més a prop, el mes vinent, Miqui Puig també entrarà en el llistat d´estrenes discogràfiques amb Escuela de capataces (Lav Records), un disc que serà el seu cinquè treball en solitari després de tancar l´etapa de Los Sencillos i que va enregistrar a l´estiu, amb l´Agrupació Cicloturista.

El trimestre es tancarà amb la publicació del novè àlbum d´estudi de Los Planetas. La data i l´edició d´un senzill, Espíritu Olímpico, el 27 de gener en fomat CD i vinil 7´´ és l´única concreció del nou treball discogràfic dels granadins; bé, això i que hi ha col·laborat La Bien Querida (Ana Fernández). Si la cançó d´avançament –que ja han tocat en concert– serveix de pista, es podria pensar que Los Planetas tornen a la seva primera època i aparquen l´experimentació flamenca en la que s´han bolcat els últims anys. Però aquesta és una simple especulació, ja que la informació oficial es limita a un breu missatge publicat al seu web i xarxes socials. A banda d´un EP publicat el 2015 titulat Dobles fatigas, el seu últim disc, Una ópera egipcia, data del 2010.

Jesus and Mary Chain és un dels noms propis del març, un mes que els fans d´una de les bandes de culte del post-punk tenen marcat amb vermell. El mateix color de la bola de foc que dóna imatge a Damage and Joy (ADA/ Warner Music), el seu primer disc en divuit anys, després d´haver-se separat el 1999 i decidit tornar-se a posar en marxa el 2007. El resultat són catorze cançons que la banda escocesa provarà en directe, almenys s´espera que una bona tria, el 29 d´abril a la sala Razzmatazz de Barcelona.

Aquesta selecció –incompleta– es limita al primer trimestre de 2017, any en el que també s´esperen discos nous d´Animic, Mishima, Xavier Calvet, Joan Miquel Oliver, Lori Meyers, Fleet Foxes, Beck, U2, Flaming Lips, Cloud Nothing, Depeche Mode, Los Campesinos!, Arcade Fire, LCD Sound System, Broken Social Scene...