'La La Land 'arrasa als Globus d'Or amb 7 premis

El musical "La La Land" vola alt i ha fet història en la 74 edició dels Globus d'Or al convertir-se en la pel·lícula amb el major nombre de premis obtinguts, un total de set, tots als que aspirava. La cinta s'ha endut els guardons com a millor pel·lícula de comèdia o musical, millor director (Damien Chazelle), millor actor (Ryan Gosling), millor actriu (Emma Stone), millor guió (Chazelle), millor cançó original ( "City of Stars ") i millor banda sonora original (Justin Hurwitz). Aquests set trofeus suposen la millor marca aconseguida en la història dels Globus d'Or, superant els sis premis de "Algú va volar sobre el niu del cucut" (1975).

La pel·lícula explica la història de Mia (Emma Stone), una jove aspirant a actriu, i Sebastian (Ryan Gosling), un entregat músic de jazz, que es coneixen a Los Angeles mentre tracten de fer realitat els seus somnis, al mateix temps que afronten les frustracions dels inicis.

"Aquesta pel·lícula és per als somiadors", va indicar Stone després de fer-se amb el primer Globus d'Or de la seva carrera.

Però l'emoció va arribar, de forma inesperada, amb la dedicatòria de Gosling per al germà mort de la seva dona, l'actriu d'origen cubà Eva Mendes. "Mentre jo cantava, ballava i tocava el piano, la meva dona criava a la nostra filla, estava embarassada de la nostra segona nena i intentava ajudar el seu germà en la seva batalla contra el càncer. Amor, gràcies", ha dit emocionat el canadenc, que va dedicar el premi a Juan Carlos Mendes, mort a l'abril.

Chazelle, millor director

Chazelle, de 31 anys, ha triomfat per partida doble amb els reconeixements a millor director i millor guió. "Gràcies als meus pares per creure en mi quan, amb tres anys, els vaig dir que volia fer pel·lícules", ha recordat el realitzador.

A més, Casey Affleck ( "Manchester davant del mar") ha sigut coronat com a millor actor dramàtic per davant de Denzel Washington (Fences), Andrew Garfield ( "Fins a l'últim home"), Joel Edgerton ( "Loving") i Viggo Mortensen ( "Capità Fantastic ").

En el vessant femenina, va ser la francesa Isabelle Huppert ( "Elle) qui s'ha endut el gat a l'aigua imposant-se a Amy Adams (" L'arribada "), Jessica Chastain (" Miss Sloane "), Natalie Portman (" Jackie ") i Ruth Negga ( "Loving").

"No deixin que el cinema aixequi fronteres", ha manifestat la parisenca de 63 anys, que ha vist també com "Elle" es portava el títol de millor pel·lícula estrangera enfront de "Divines" (França), "El viatjant" (coproducció entre França i Iran), "Toni Erdmann" (Alemanya) i "Neruda", de Pablo Larraín (Xile). "Isabel és el centre de la pel·lícula i ha estat un viatge meravellós treballar amb ella. Gràcies pel teu talent i la teva autenticitat", va manifestar l'holandès Paul Verhoeven, director del film.

Una altra nota destacada ha sigut la victòria de "Moonlight", del cineasta afroamericà Barry Jenkins, de 37 anys, com a millor pel·lícula dramàtica davant "Fins a l'últim home", "Comanchería", "Lion" i "Manchester davant del mar". "Aneu a veure-la. Digueu als vostres amics", ha suggerit Jenkins des de l'escenari de l'hotel Beverly Hilton (Los Angeles).

El que no ha pogut aconseguir aquesta cinta independent ha sigut reconèixer la tasca de Mahershala Ali, favorita en la categoria de millor actor de repartiment, premi que va anar a parar a Aaron Taylor-Johnson per "Animals nocturns", de Tom Ford. Així mateix, i després de cinc nominacions, la qual finalment va poder inscriure el seu nom en un Globus d'Or va ser Viola Davis, guardonada com a millor actriu de repartiment per "Fences".

"Gràcies a l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA). Em vaig prendre totes les fotos possibles i vaig anar a tots els vostres dinars. El premi arriba just a temps", va comentar entre rialles la intèrpret afroamericana sobre les habituals activitats d'aquest reduït grup d'uns 90 periodistes, encarregats de lliurar aquests premis.

Finalment, "Zootrópolis" (de Walt Disney) va ser distingida com a millor pel·lícula d'animació.