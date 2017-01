Obren un Verkami per produir l´espectacle que obrirà la Mostra d´Igualada

La companyia Estampades/Impàs ha impulsat un Verkami per finançar la producció d'El Buit', l'obra que La Mostra d'Igualada ha programat com a espectacle inaugural de la 28a edició de la fira de teatre infantil i juvenil. 'El Buit' és un espectacle de circ i dansa, sense text i per a tots els públics, fruit de la unió entre la companyia de dansa aèria Estampades i la companyia de dansa Impàs.

Dirigida per Sergi Ots, l'obra està inspirada en el llibre 'El Buit' de l'escriptora Anna Llenas i parla de la resiliència i la capacitat de sobreposar-se a l'adversitat i trobar-hi un sentit. Es tracta d'una producció autofinançada en un 80%, però la companyia ha explicat que igualment necessiten promoure un Verkami "perquè en aquest país aconseguir ajuts econòmics per la creació és gairebé un esport de risc". Els artistes ja han recollit 1.914 euros dels 4.000 que necessiten pel material tècnic.

A causa de la complexitat tècnica del projecte, a la companyia li cal una inversió elevada en material per poder acabar de perfilar l´escenografia i poder mostrar totes les escenes que completaran l´espectacle. A més, l´obra requereix equipar amb un sistema d´il·luminació complex tot el muntatge, per tal que siguin les mateixes ballarines i intèrprets qui ho puguin accionar en moments concrets.

El dia 17 de gener acaba el termini per fer aportacions econòmiques. Les ajudes al projecte van des dels 8 euros fins als 208 euros i hi ha un ventall molt ampli de recompenses que van des d´una postal exclusiva d''El Buit' o un cartell de l´espectacle firmat pels artistes, fins a la invitació a una funció prèvia o un matí de dansa aèria amb la companyia Estampades.

El muntatge s´estrenarà el 30 de març, a les nou del vespre, al Teatre Municipal l´Ateneu d'Igualada i donarà el tret de sortida a quatre dies plens de programació per a un públic infantil i juvenil i activitats professionals.