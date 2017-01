«Ragazzo» obre la temporada escènica al Teatre de l'Aurora

El Teatre de l'Aurora estrena aquest cap de setmana una nova temporada amb la multipremiada Ragazzo, de Lali Álvarez, una peça teatral reconeguda amb el Premi de la Crítica 2015 al Millor Espectacle per a Joves i a l'Actor Revelació (Oriol Pla), i el Premi Serra d'Or a l'Espectacle Teatral del 2015. L'obra, que es va veure la temporada passada a Manresa, reviu la figura de Carlo Giuliani, el jove manifestant antisistema assassinat per la policia a Gènova el 2001, en el marc de la cimera del G8. Després de passar per Igualada, Ragazzo farà temporada al Lliure, on, abans de l'estrena, ja ha prorrogat després d'haver exhaurit totes les localitats.

Les representacions de Ragazzo es faran divendres i dissabte (21 h) i diumenge (19 h).