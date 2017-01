Verkami per a la producció que inaugurarà la Mostra d'Igualada

La companyia Estampades/Impàs ha impulsat un Verkami per acabar de finançar la producció d'El Buit, l'obra que La Mostra d'Igualada ha programat com a espectacle inaugural de la 28a edició de la fira de teatre infantil i juvenil. El Buit, una producció autofinançada en el 80 %, és un espectacle de circ i dansa, sense text i per a tots els públics, fruit de la unió entre la companyia de dansa aèria Estampades i la companyia de dansa Impàs. Dirigida per Sergi Ots, l'obra està inspirada en el llibre El Buit de l'escriptora Anna Llenas. Els artistes ja han recollit 1.914 euros dels 4.000 que necessiten per al material tècnic.El Verkami s'acaba el 17 de gener. El muntatge s'estrenarà el 30 de març, a les nou del vespre, al Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada.