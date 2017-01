Falcones presentarà el 26 de gener el seu nou llibre en un sopar al Mas de la Sala

Tot i que inicialment estava previst que, prèviament al sopar al Mas de la Sala, Falcones signés exemplars de la seva última novel·la, "Els hereus de la terra", finalment, i per problemes d'agenda, l'escriptor barceloní presentarà la novel·la en un únic acte, dijous 26 de gener, a les 9 del vespre, en el decurs d'un sopar al Restaurant Mas de la Sala organitzat a tres bandes per Parcir, DEIM i Confraria dels Vins del Bages. I és que "Els hereus de la terra", l'esperada segona part del fenomen editorial "L'Església del Mar" (2006) toca el món del vi i referencia l'aspecte vinícola del Bages. Qui vulgui assistir al sopar (30 euros socis; 35 euros no socis) ho pot fer a través de la pàgina web www.confrariabages.cat fins al dilluns 23 de gener.

"El hereus de la terra" arrenca tres anys després del final de "L´Església del mar" i situa el lector en la Barcelona del 1387. El protagonista és ara un orfe de 12 anys, Hug Llor, que treballa a les drassanes gràcies a la generositat d´un dels prohoms més apreciats de la ciutat: l´Arnau Estanyol. Però diverses vicissituds faran que abandoni el barri de la Ribera i busqui feina al costat d'un jueu que li ensenyarà els secrets del món de vi.

Ildefonso Falcones és un advocat i escriptor nascut a Barcelona l´any 1959. Va debutar l´any 2006 amb "L´Església del mar", una novel·la traduïda a més d'una trentena d'idiomes i amb un milió d'exemplars venuts. Posteriorment va publicar "La mà de Fàtima" (2009), sobre l´expulsió dels moriscs de la península i "La reina descalça" (2013). "Els hereus de la terra" (2016) és l´esperada segona part del seu primer llibre.