Manresa Teatre Musical celebra cinc anys amb una marató aquest diumenge

El gener del 2012 David Bacardit i Pablo Testa van obrir l'escola Manresa Teatre Musical (MTM) amb una vintena d'alumnes i amb el projecte de fer, a final de curs, el musical Mary Poppins. Cinc anys després, amb una nova seu, que van estrenar ara fa dos anys, al carrer del Bruc, 14, MTM ha consolidat la seva proposta, ampliant disciplines, i superant els 200 alumnes. Per celebrar el primer quinquenni, Testa i Bacardit han organitzat per a aquest diumenge una marató de vuit hores de teatre musical a càrrec d'una cinquantena d'alumnes de cant, ballet i teatre musical de l'escola. Es farà de les 12 del migdia a les 8 del vespre, de manera ininterrompuda, i oberta al públic.

La marató inclourà dos passis de Mary Poppins Júnior, per als quals cal reservar entrada (a les 12 i a les 15.15 h), cançons de musicals, peces de ballet i medleys de les produccions musicals muntades per MTM: Sweet Charity, Hairspray, Hello Dolly, La Bella i la Bèstia i Moulin Rouge. Sense oblidar el pastís i el brindis d'aniversari a mitja tarda (18 h). La marató, que se celebrarà en una de les sales de l'escola que els seus impulsors han adequat per a espectacles de petit format, es podrà seguir per Facebook Live i se sortejaran cinc entrades per veure el musical Dolly, una dona exasperant que es podrà veure al teatre Kursaal el proper 25 de març.