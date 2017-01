El Cor Artesenc acomiada 37 anys de trajectòria amb el concert de Nadal

El Cor Artesenc, una formació coral amb 37 anys d´història fundada i dirigida per mossèn Pere Soldevila, tanca demà la seva trajectòria amb la 36a edició del concert de Nadal. L´actuació, que tindrà lloc a les 8 del vespre a l´auditori de Cal Sitjes, es preveu carregada d´emotivitat perquè suposa el tancament d´un cicle en una població amb gran tradició cantaire. El Cor Artesenc s´acomiada per manca de cantaires. Soldevila apunta que «la vida de la formació ha estat sempre molt exigent i gràcies a una actitud d´autodisciplina remarcable per part dels cantaires hem arribat fins aquí. Avui, però, la gent prefereix organitzar-se sense gaires maldecaps».

El 36è concert de Nadal del Cor Artesenc estarà marcat pel comiat de 37 anys d´intensa activitat i, a més a més, també comportarà l´estrena de la suite muntanyenca per a tres veus i piano Unim nostres veus. És una composició de l´anoienc Valentí Miserachs, canonge de la basílica Santa Maria la Major de Roma, que està dedicada al mateix cor d´Artés.

Fundat el 1980, el Cor Artesenc ha participat en moltes activitats: misses, concerts, estrenes, espectacles, música, col·laboracions amb altres cors, intercanvis culturals a l´estranger, viatges... i els seus integrants han viscut totes les experiències «amb il·lusió i entusiasme». Malgrat que les circumstàncies han portat a tancar el cicle de la coral, els seus integrants mostren «alegria» per haver pogut assolir aquestes fites, «gràcies a l´esforç i el treball de moltes persones que han fet gran el nostre cor durant tots aquests anys», manifesten en un comunicat.

Els primers integrants del Cor Artesenc, que es va fundar amb el nom de Grup de Cant quan el rector era Estanislau Corrons, provenien dels cantaires que ja havien cantat a la parròquia d´Artés sota la direcció de mossèn Lluís Ca-nyelles. Els que es van avenir a recomençar amb mossèn Pere Soldevila (l´artesenc, nascut el març del 1941 i ordenat el 1964, ha passat per moltes esglésies del Bages i també ha fundat la coral santvicentina Al Vent) també van sortir a cantar al carrer, començant per les caramelles. A més, es van atrevir a anar a actuar a l´estranger: Alemanya, Itàlia (tres vegades), a l´antiga Iugoslàvia, a Suïssa... Així, es va fer una cantada a Santa Maria la Major de Roma, on hi havia mossèn Miserachs, que posteriorment va compondre moltes peces per al Cor Artesenc. El setembre del 2012 el Cor Artesenc va cantar en el centenari de la consagració del temple parroquial de Santa Maria d´Artés.