L´il·lusionisme ensenya les seves millors cartes

Sembla increïble, però les cartes són prohibides en la trobada internacional de mags que se celebra aquests dies a la masia del Pont de Cabrianes amb 23 especialistes arribats d´arreu del món. Una baralla és un instrument bàsic en la maleta de primers auxilis d´un bon il·lusionista, però la iniciativa que se celebra des de fa uns quants anys al Bages s´adreça «a la màgia d´escenari, no a la de proximitat, i les cartes no hi tenen cabuda», va explicar ahir Xavier Tapias, coorganitzador, juntament amb May Closa, de la convocatòria gremial i de la Nit dels genis que, per cinquè any consecutiu, pujarà demà a la fusta del Kursaal.

«Encara no hem decidit qui actuarà perquè tenim un bon grapat de mags i no volem repetir números, però hi haurà màgia còmica, manipulació, quick change (trucs amb canvi de roba), màgia general...», va apuntar Closa. I també, malgrat tot, cartes, boles i monedes per animar l´espera dels espectadors al vestíbul abans de l´espectacle. Una festa que ja començarà a les 18 h amb una classe magistral oberta a mags de la Catalunya Central i per a la qual cal inscriure´s al mateix Kursaal.

El big bang d´aquesta història és la voluntat d´una colla de mags autòctons de tancar-se uns quants dies per parlar, assajar i millorar «sense Wi-Fi ni mòbils», va comentar Tapias. La iniciativa, però, se´ls va escapar de les mans en el bon sentit de la paraula: «en poc temps van començar a apuntar-s´hi artistes estrangers, i ara ja són més els forans que els d´aquí». La roda de premsa amb què ahir a la tarda es va presentar la Nit dels genis n´era una mostra fidel: tres joves coreans, un francès de Perpinyà, un gallec amb barret de copa, un rus i un ucraïnès de costat i un veneçolà catalanitzat convertit en l´ànima creativa del grup. Una Babel de trucs i il·lusions òptiques.

«Treballem moltes hores, tothom té l´oportunitat de presentar els seus números i de parlar», va explicar May Closa. Fruit de la trobada, que està arribant als límits logístics i ha de rebutjar peticions vingudes de diferents punts del planeta, és la Nit dels genis, una mostra de màgia que enguany presentarà el Mag Ramó. En els darrers anys, l´interès per aquesta disciplina ha crescut a la Catalunya Central i el gènere apareix puntualment a la programació del Kursaal. La voluntat de la trobada de demà a la nit és oferir al públic un espectre ampli de les diverses maneres de concebre la màgia.

Entre els participants al campus, que els organitzadors anomenen «claustre» per la intensitat monacal que es viu durant quatre dies, hi ha el jove coreà Red Star Seong, de només catorze anys. «Vull arribar a ser un professional», va explicar a Regió7, «i per això m´he apuntat a aquest camp de treball», va afegir. L´escola coreana és una de les més prestigioses del concert internacional i la connexió amb la italiana va propiciar la coneixença de la trobada bagenca. Closa i Tapias viatgen sovint i tenen vincles amb especialistes del país transalpí. Demà a la nit no trauran cap conill del barret, però una desena de figures brindaran als espectadors de la Nit dels genis una bona dosi de motius per quedar amb la boca ben oberta.