Manresa inventa la versió teatral de la moda dels ´room escape´

En aquest article no es pot fer un spoiler ni volent. Es permet fer servir frases com «és el primer espectacle on el públic no mira l´escenari» i «sovint es diu que els espectadors són necessaris: en aquest cas és veritat». Fins i tot s´assegura que «o t´escapes o mors». Tot plegat respira misteri pel bé del xou, però la ignorància és virtut perquè 'Escape Show', el primer muntatge teatral basat en els room escape tant de moda a tot Catalunya, s´estrena aquest divendres a la nit al teatre Kursaal de Manresa –des d´on saltarà al Poliorama de la Rambla barcelonina– amb les cinc-centes entrades a la venda exhaurides. «Només fem servir la platea perquè des de l´amfiteatre no es pot jugar», explica Ivan Tàpia, el pare de la criatura.

Entrar en una habitació i haver de resoldre un problema per trobar la manera de passar a l´estança següent, i així fins al final, és l´essència dels escape room, una forma d´oci en creixement a casa nostra que va entrar fa quatre o cinc anys a Barcelona i ja ha arribat a Manresa. «Tot plegat va començar a Budapest, on un home va pensar la manera de treure de la pantalla els típics jocs de resolució d´enigmes dels ordinadors, com els que t´obliguen a trobar una clau per obrir un cadenat, i portar-los a la realitat», va explicar ahir el coproductor Xevi Victori.

El manresà Ivan Tàpia és un dels creadors d´enigmes i experiències d´escape més reconeguts del país, treballa tant per a particulars com per a empreses i entre la seva clientela figuren grans firmes com Banco Santander, Danone i Esade. Fa uns mesos va imaginar la manera de convertir aquest fenomen en un espectacle teatral. «Ho vam estar mirant i ens vam adonar que no hi ha res igual al mercat», va afegir Victori.

En una informació prèvia convencional d´una representació escènica es pot apuntar la sinopsi per donar una pista a l´espectador. En aquest cas, menys és més. Durant prop d´una hora i mitja, el públic «juga de forma individual i col·lectiva» i, com s´indica a l´inici de l´article, «ni tan sols no mirarà l´escenari». Davant l´estupefacció del periodista per aquesta afirmació, Tàpia va explicar que, «si vols, pots passar d´una banda a l´altra de l´escenari i no et veurà ningú».

En tot cas, és clar que cada assistent està convidat a participar en un espectacle interactiu que «no és agressiu, ni fa por, ni el jugador ho passa malament. Es tracta de resoldre enigmes, no hi ha proves físiques sinó problemes per als quals s´ha de fer servir la intel·ligència». Tàpia, que el 14 de febrer publicarà el llibre Escape Book (Lunwerg), també va avançar que «la vivència és molt divertida però estressant. La gent acaba amb l´adrenalina al capdamunt».

Una autèntica experiència immersiva que s´enfila al punt àlgid d´un fenomen a l´alça. Qui signa aquestes línies lamenta no poder donar-los més informació: però és pel seu bé.