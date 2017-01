Manresa Teatre Musical ha multiplicat per deu els seus alumnes en cinc anys

David Bacardit i Pablo Testa, amb experiència professional i docent en arts escèniques, van obrir el gener del 2012 Manresa Teatre Musical (MTM), al carrer de Fonollar, amb 22 alumnes. L´objectiu dels seus fundadors era oferir formació completa en teatre musical, interpretació, dansa i cant, i traslladar l´aprenentatge a un muntatge complet. Van començar amb 'Supercalifragilistik', una versió adaptada de la història de Mary Poppins. Cinc anys després, MTM té una nova seu, al carrer del Bruc, que duplica l´espai primerenc i a la qual es van traslladar fa dos anys; ofereix teatre musical, cant, dansa-jazz i ballet clàssic i ha multiciplat per deu els alumnes de fa cinc anys, sumant-ne, ara, 211; són deu professors, han produït cinc musicals i en preparen el sisè, 'Grease'. Els muntatges han tingut 10.200 espectadors. Cinc anys de vertigen.

Per celebrar el seu primer quinquenni, el centre ha organitzat per a diumenge una marató de vuit hores de teatre musical a càrrec d´una cinquantena d´alumnes de l´escola. «Han estat només cinc anys però molt intensos», expliquen Barcardit i Testa en el despatx de l´escola. Els cartells dels musicals que els seus alumnes han portat a escena pengen de la paret: 'Supercalifragilistik' (2012), 'La Bella i la Bèstia' (2013), 'Hairspray' (2014) i 'Moulin Rouge' (2015). Els falta el darrer, 'Dolly, una dona exasperant' (2016). Recolzat a la paret hi ha un cartell de 'Grease' amb John Travolta i Olivia Newton-John, el musical que estrenaran el proper setembre.

Per a Testa, coreògraf format en dansa clàssica, i Bacardit, especialitzat en cant i interpretació, portar a la pràctica el coneixement adquirit a les classes ha estat, des del primer moment, «fonamental». Segons Testa, «el fet artístic es produeix quan t´exposes davant del públic». I a MTM, diu Bacardit, «hi ha exigència i moltes ganes de superació. Volem, mestres i alumnes, que els teatres ens programin». I, de fet, ho han aconseguit. Els espectacles de MTM, amb producció professional, «excepte en el pressupost», s´han pogut veure a Manresa, Navarcles, Solsona, Berga, Rubí i Sant Andreu de la Barca. Diu Bacardit que no han volgut encasellar-se i, després de dos musicals Disney, van triar «l´exigència interpretativa de Hairspray i la complexitat coreogràfica del clàssic Hello Dolly».

Amb alumnes a partir de 4 anys i «sense límit final d´edat», Testa i Bacardit recullen els primers fruits amb deixebles «ben preparats» que continuen els estudis a Barcelona i fan els primers passos professionals. I és que la «professionalització» és un objectiu, així com ampliar disciplines. Però si tot plegat funciona és, asseguren, per «la part humana: tots remem en la mateixa direcció: mestres, alumnes i famílies».