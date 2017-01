Parking Shakespeare fa una reflexió sobre la bellesa en el seu nou muntatge hivernal

La trajectòria ascendent de Parking Shakespeare viurà a partir de dimecres un nou episodi amb l'estada a l'escenari del teatre Maldà de Barcelona de l'obra Déu és bellesa, un text de Kristian Smeds que dirigeix Alícia Gorina i en el qual participen com a intèrprets els actors manresans Mireia Cirera i Pep Garcia Pascual, director artístic de la companyia. El muntatge es podrà veure del 18 de gener al 12 de febrer, de dimecres a divendres a les 20.30 h, els dissabtes a les 18 i a les 21 h i els diumenges a les 20 h.

Parking Shakespeare s'ha fet un nom en l'escena teatral barcelonina per les representacions estiuenques de comèdies de Shakespeare a l'aire lliure, però des de fa cinc anys també té una versió hivernal amb un registre dramàtic. Després de Pell de mercuri, Woyzeck, Eduard II i Les males persones, la nova proposta del grup per a l'estació freda és Déu és bellesa, una dramatúrgia basada en l'obra pictòrica de l'artista finlandès Vilho Lampi. El muntatge es compon d'un pròleg i vuit escenes que recreen vuit quadres que expressen emocions i reflexions sobre la condició humana.

Lampi va néixer el 1898 i es va suïcidar trenta-cinc anys després. El 1959, l'escriptor finlandès Paavo Rintala va escriure una novel·la recreant lliurement la vida del pintor centrant-se, com explica la directora Alícia Gorina, «no en el vessant històric del personatge ni del país, sinó en la reflexió col·lectiva sobre la importància de l'art en la nostra societat i la reivindicació del valor de la bellesa». L'any 2000, a partir del relat literari, Kristian Smeds en va fer una dramatúrgia teatral.

El repartiment té, a més de Cirera i Garcia Pascual (aquest cop no hi ha un altre manresà habitual com Carles Gilabert), Òscar Bosch, Maria Casellas, Adrià Díaz, Santi Monreal i Ricard Sadurní. El Maldà ja va acollir fa uns quants dies unes representacions de Les males persones, el muntatge de l'anterior Parking d'Hivern.