Joan Manuel Serrat estrena una versió de «Mediterráneo» en suport als refugiats

El cantautor català Joan Manuel Serrat ha estrenat el videoclip de la seva cançó 'Mediterráneo' per donar suport a la campanya 'Casa Nostra Casa Vostra' que ajuda a les persones refugiades.





45 anys més tard des que el cantant gravés la cançó per primera vegada, Serrat ha comptat amb la participació d'altres artistes com Antonio Orozco, 'Els Amics de les Arts', Marina Rossell i 'Gossos', entre d'altres, per refer la cançó.

En un comunicat aquest diumenge, l'entitat 'Casa Nostra Casa Vostra' ha recordat que ja es poden comprar les entrades per al Gran Concert per a les Persones Refugiades que es farà dissabte que ve 11 de febrer al Palau Sant Jordi de Barcelona, en què actuaran cantants com Lluís Llach, Sílvia Pérez Cruz i Macaco.