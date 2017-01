«L´ós que volia deixar de ser petit»

Perfecte i acurat en tots els aspectes, aquest llibre mereixeria un lloc destacat en qualsevol biblioteca pública, privada o escolar. Conté el relat iniciàtic d´un ós bru que haurà de superar tres proves per demostrar, davant el Consell dels Animals del Bosc, que ja està preparat per campar-se-les tot sol, és a dir, que ja s´ha fet gran.

L´estructura clàssica de les rondalles iniciàtiques es veu aquí renovada, perquè les proves a superar no són de caire fantàstic, com ara matar dracs o desencantar princeses, sinó que corresponen exactament a les habilitats i competències d´un ós, i amb això el relat voreja els continguts d´un llibre divulgatiu, que queden reforçats per les més que excel·lents il·lustracions de la parella Morales-Gòdia, amb un ús molt atractiu del color i la composició.

Però el llibre conté altres petites proeses lectores. A les primeres pàgines, el mateix protagonista, Grancú, se´ns presenta en primera persona i ens explica algunes coses de la seva espècie, utilitzant una escriptura on alguns substantius o adjectius són substituïts per pictogrames. És clar! Com que és petit... Però quan començarà pròpiament la narració, el text serà presentat de manera normal i corrent, força dialogat, ben puntuat per fluir com cal.

I és aquí, en els raconets d´aquest text, quan un lector adult podria entreveure que, a banda de ser un conte iniciàtic, aquest també podria ben bé ser un relat autobiogràfic de l´autor, convenientment metaforitzat. Una joia, vaja.