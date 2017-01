Manresa Teatre Musical celebra el seu aniversari amb vuit hores d´actuacions

Cinc musicals de gran format, 211 alumnes i més de 10.000 espectadors. Aquestes són les xifres que, després de cinc anys, acumula l´escola Manresa Teatre Musical (MTM), entitat impulsada l´any 2012 per Pablo Testa i David Bacardit, que s´ha convertit en un referent al Bages. Envoltats d´alumnes, famílies i professors, aquest diumenge el centre celebrava el seu cinquè aniversari amb una concorreguda marató de teatre musical que va durar vuit hores i que va incloure una gran quantitat d´actuacions.

«Hem tingut molta gent. De moment ja han passat per aquí més de 200 persones», assegurava a mitja tarda un atrafegat Pablo Testa mentre intentava fer lloc als assistents. I és que durant tot el dia, de les 12 del migdia a les 8 del vespre, la seu va quedar petita per acollir un públic que, en alguns casos, va haver de quedar-se dret o asseure´s a terra. Els protagonistes de les actuacions musicals, molt variades, van ser una cinquantena d´alumnes de l´MTM: els cantants solistes van interpretar cançons de musicals com 'Flor de Nit', 'High School Musical' o 'Cabaret', a més de temes de 'Beyoncé' o 'Adele'. També hi va haver números de ballet del 'Trencanous' i es va fer un repàs dels musicals que la MTM ha portat a escena, amb fragments de 'Mary Poppins', 'Hairspray', 'Hello Dolly', 'La Bella i la Bèstia' o 'Moulin Rouge'.

Pastís i brindis

De manera simbòlica, els impulsors van bufar les espelmes d´un pastís, i es va fer un brindis precedit d´un discurs reivindicatiu d´agraïment. «Vam començar amb molta il·lusió per impulsar una nova forma de percebre les arts escèniques i dignificar-les. La MTM és més que una escola. Brindem per un futur ple d´oportunitats!», va dir David Bacardit.