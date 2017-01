El Kursaal de Manresa torna a superar els 80.000 espectadors el 2016

El teatre Kursaal de Manresa ha assolit la segona xifra d'espectadors més alta des que es va reinaugurar, l'any 2007. En concret, l'equipament ha registrat durant el 2016 un total de 82.194 espectadors, 1.700 més que l'any anterior. El seu gerent, Jordi Basomba, ha destacat la complexitat de mantenir "aquesta velocitat de creuer" i ha explicat que enguany s'han programat prop de 200 funcions que, de mitjana, han tingut una ocupació del 77,6%, una dada lleugerament superior a la de l'any 2015. La música ha estat el gènere per excel·lència i, per primer cop, les xifres d'espectadors de música s'acosten als del teatre. Per altra banda, la venda d'entrades per internet continua creixent i gairebé una de cada dues entrades s'obté a través d'aquest sistema.