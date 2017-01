La Mostra d´Igualada impulsa una campanya per sumar voluntaris i famílies acollidores

Any rere any la peça clau de La Mostra d'Igualada és l'equip de voluntaris que participa activament en l'organització de la fira. En total, una vuitantena de voluntaris i una quarantena de famílies acollidores tenen l'oportunitat de viure l'esdeveniment des de dins i tenir els professionals del sector al seu abast: artistes, programadors, tècnics i altres agents de les arts escèniques.

Durant els dies de La Mostra, l'equip de voluntaris és el motor principal que fa que l'engranatge de la fira funcioni a la perfecció. D'entre les tasques de voluntariat hi ha el control d'espais, l'atenció al públic i l'orientació en la compra d'entrades a través del Punt d'Informació, el suport en l'organització a l'hora d'embossar material pels professionals, el guarniment de la ciutat i dels espais professionals, la captació de dades del públic o la gestió de l'espai La Mostra JOVE a L'Escorxador, entre d'altres funcions coordinades amb el suport del Grup Xarxa Igualada.

Tots els voluntaris tenen accés al Club de Professionals (Kiosk del Rec) que inclou una consumició gratuïta al dia i l'entrada als espectacles de les funcions de divendres i dissabte a la nit. D'altra banda, els voluntaris reben cada any un obsequi diferent –enguany serà una motxilla oficial de La Mostra–, gaudeixen d'un sopar d'amistat en la cloenda de la fira i se'ls informa de primera mà de tot el què es cou a la fira.

Allotjament d'artistes a casa

Arran de l'èxit de l'any passat, La Mostra torna a repetir la campanya d'allotjament de companyies. Amb aquesta acció anima a veïns i famílies d'Igualada o rodalies a acollir, durant un o més dies, els artistes que actuaran a la fira. L'acollida no inclou la manutenció i La Mostra farà d'intermediari en la gestió per tal d'oferir totes les facilitats.

A canvi, agrairà la seva hospitalitat amb un pack familiar d'invitacions (una entrada per cada membre de la família) per qualsevol espectacle de La Mostra, rebran una motxilla oficial (una per família), se'ls convidarà al sopar d'amistat i se'ls informarà periòdicament sobre la fira. A més, participaran al sorteig d'un viatge i una estada per a 4 persones a la FIET – Fira de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears, que tindrà lloc a Vilafranca de Bonany (Mallorca) el mes d'octubre.

Els voluntaris es poden inscriure a través d'aquest formulari i les famílies acollidores ho poden fer a través d'aquest formulari. Per a més informació es pot consultar www.lamostraigualada.cat/voluntaris.

Els voluntaris i les famílies acollidores són els protagonistes de la campanya

Enguany els protagonistes són els mateixos voluntaris i famílies acollidores. No hi ha millors ambaixadors que la vuitantena de voluntaris i la quarantena de famílies acollidores que fan possible La Mostra per convidar la gent a formar part de l'equip de voluntaris. Per aquest motiu i amb l'eslògan 'Tots fem La Mostra', la campanya d'enguany consisteix en diverses imatges de voluntaris i famílies acollidores en situacions quotidianes que manifesten la seva experiència i animen altres persones a fer-se voluntaris.

Les postals es publicaran a les xarxes socials i consten de frases com: "T'impliques veritablement en un esdeveniment de la ciutat. És més que participar, el fas possible" (Alba Tort Paredes) i "L'experiència que donem al Quim i la Rita no té preu. És molt divertit i trenques la desconfiança al desconegut" (Família Pelfort Borrega). Inclouen l'etiqueta #mostraVOL, que servirà tant per informar com per establir vincles entre la gran família de voluntaris.