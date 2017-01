El FineArt d'Igualada presenta nova edició amb imatge renovada

festival fotogràfic d'Igualada, el FineArt, ha fet pública la nova imatge del certamen que acollirà la capital de l'Anoia del 24 de febrer al 19 de març. El regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, ha destacat la consolidació del festival com un dels referents dels circuits fotogràfics arreu de l'Estat i ha explicat que s'ha volgut renovar la imatge, fent-la més moderna, amb un logotip que "captura l'essència del FineArt perquè li dóna elegància i serenitat i plenitud, com les que aporten les fotografies en mirar-les". Per la seva banda, el director del festival, Ramon Muntané, ha avançat que en aquesta edició destacarà l'augment d'exposicions amb obra de fotoperiodistes, amb grans noms com Gervasio Sánchez. A més, el director ha explicat que per primera vegada s'ha arribat a un acord de col·laboració amb el MNAC per exposar obra.