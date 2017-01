El Kursaal supera els 80.000 espectadors amb el segon millor registre des del 2007

Dels 58.609 espectadors del 2007 als 82.194 del 2016, la segona millor xifra des de la reinauguració. El creixement de públic del Kursaal ha estat sostingut al llarg d'una dècada però, com mostra el gràfic, des del 2013 el teatre manresà supera el llistó dels 80.000 espectadors. Sigui o no el sostre del Kursaal, aquesta va ser la dada que va subratllar Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES), per posar en relleu que mantenir «any rere any aquesta velocitat de creuer» ni és fàcil ni és habitual.

A Basomba l'acompanyaven ahir la regidora de Cultura, Anna Crespo, que va subratllar «el bon ús dels diners públics» que s'inverteixen en el teatre, i Joan Morros, responsable d'El Galliner, l'entitat encarregada de la programació. El 2016, el Kursaal va programar 141 espectacles, dels quals es van fer 198 funcions, i va tenir «el 77,6 % d'ocupació», una altra xifra que subratlla l'èxit de convocatòria. Engany, la programació musical ha estat la joia de la corona, amb quasi 32.000 espectadors, i s'acosta, per primer cop, al públic de teatre, quasi 34.500. Però l'explicació és clara: «el Kursaal programa els artistes o muntatges que estan de gira, i durant el 2016 hi va haver bona collita musical, amb noms com Macaco, Orozco, Manel... Estem condicionats per l'oferta però, tot i ser canviant, les xifres demostren que els espectadors ens fan confiança». El teatre va exhaurir entrades d'una trentena d'espectacles, una dotzena dels quals de música, del Quartet Mèlt, Autoput, Gossos o la violinista Janine Jansen. El Servei Educatiu va guanyar més d'un miler d'espectadors (dels 7.379 del 2015 als 8.616 del 2016) i va situar Cantània com l'espectacle més vist al teatre l'any passat. Va estrenar dues noves produccions de Rexics i Fem Òpera.



La redescoberta de la Plana

Fa dos anys que Manresana d'Equipaments Escènics es va fer càrrec de la gestió de la sala de la Plana de l'Om, com ja feia del Kursaal i el Conservatori. A banda del servei de lloguer, l'any passat van decidir, amb un acord amb el Conservatori de Música, que continua enguany, encabir-hi un cicle, el «3/4 de música», amb el qual «pràcticament hem tingut el 100 % d'ocupació amb públic de pagament», explica Basomba. Ha estat, diu, «la revitalització d'un espai al bell mig de la ciutat» on també s'ha programat Imagina't i el Documental del Mes, que «ha incrementat exponencialment els espectadors». En total, per tots els actes han passat 2.400 persones pagant una entrada, i un total de 25.000 visitants.



Reivindicar el Conservatori

Aquest és l'objectiu per al 2017, com ahir explicava Joan Morros. El Conservatori, amb una cara nova i amb la seguretat garantida després de les obres de l'estiu, serà un dels espais que la programació estable de la ciutat «potenciarà» amb concerts com el de Ramon Mirabet o l'obra Conillet, amb Clara Segura. La intenció és que «al Conservatori es programi més i que les entitats el vegin com un espai que val la pena». Per a la temporada que comença, el Mago Pop segurament farà una quarta funció al Kursaal i ahir es confirmava el segon concert d'homenatge al grup Esquirols, el 12 de febrer (21.30 h), al Conservatori.