Gervasio Sánchez exposarà al Fine Art, que tindrà la col·laboració del MNAC

El 5è festival fotogràfic Fine Art d'Igualada tindrà una cinquantena d'exposicions en 22 espais singulars de la ciutat, segons va avançar ahir Ramon Muntané, director del certamen que tindrà lloc del 24 de febrer al 19 de març. Entre els fotògrafs que mostraran la seva obra ja hi ha confirmada la presència de Gervasio Sánchez, Premi Nacional de Fotografia de l'any 2009.

El Fine Art també va fer pública la col·laboració amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya per exposar obra, tot i que Muntané no va concretar més. Una altra de les línies que potenciarà el festival és el fotoperiodisme: a més de Sánchez, també es podrà contemplar l'obra d'autors com Javier Corso, Pedro Madueño i Mauricio Ramos, entre d'altres.

Pere Camps, regidor de Promoció Cultural, va destacar la consolidació del festival com un dels referents dels circuits fotogràfics arreu de l'Estat i va explicar que s'ha volgut renovar la imatge, del dissenyador Joan Carles Colàs, fer-la més moderna, amb un logotip que «captura l'essència del FineArt perquè li dóna elegància i serenitat i plenitud, com les que aporten les fotografies en mirar-les». Una altra novetat és la inclusió de l'antic celler dels vinaters en l'oferta d'espais, amb un treball fotogràfic dedicat al món del camp.