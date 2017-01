La Innocentada fa 60 anys i estrena teatre

A punt. Avui i per primer cop en seixanta anys d'història de la Innocentada, la farsa manresana es representarà al Kursaal. Una «estrena total», explicava ahir Joan Torrens, director del muntatge amb què celebren sis dècades. Ahir era el dia per ultimar detalls i fer l'assaig general. Amb actors, cantaires, músics, dansaires, tècnics, maquilladores, il·luminadors... Barrock Shop s'estrena avui i tindrà quatre funcions.

Què s'ha de saber, d'aquesta Innocentada? Apuntin. És una adaptació de Barroc Shop, estrenada el 1980 i signada pel pare de la farsa, Agustí Soler i Mas i que té, com a missatge, la reacció del poble davant de l'immobilisme del govern amb l'aparició del Barroc i la revolta dels segadors. La reposició té la música adaptada a ritme de rock (d'aquí el nou títol) i en el muntatge hi participaran unes 200 persones. Torrens, que va ser escollit per la Comssió Innocentada de l'Agrupació Cultural del Bages per a dirigir l'obra, tenia molt clar que volia que la música s'interpretès en directe i que ha provat que «la intensitat de sentiments» (de la rialla al drama) sobrevolin les dues hores de muntatge.

L'obra s'estrena avui a les 21 h, al teatre Kursaal i, també, es podrà veure divendres i dissabte,a la mateixa hora i, diumenge, ales 18 h. El preu de les entrades és de 18 euros. Alguns dels protagonistes del muntatge són Adrià Torrens, Ivan Padilla, Ignasi Rius, Albert Giralt, Pere Font, Maribel Montardit, Laia Giralt, Yolanda Segura, Amèlia Rincón, Montse Mas, Jan Buxaderas, Àngel Mompó, Ton Armengol, Enric Macià, Maria Àngels Gabarrós i Olga Bellorbí. No hi faltarà la veterana Paquita Blanch.