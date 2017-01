Quatre apunts de la Innocentada

Músics a les primeres files de la platea

El músic i compositor David Martell ha estat l'encarregat de traslladar al rock peces de compositors barrocs com Bach, Vivaldi o Händel. El grup musical que interpretarà en directe els temes musicals de Barrock Shop -i que se situarà a les primeres files de la platea- està format per Ariadna Padró (violí), Angi Ríos (flauta travessera), David Martell (piano i teclats); Benjamí Palomar (guitarra elèctrica), Xevi Camp (bateria) i Pere Barrera (baix).

Mitja dotzena d'intervencions de l'Escriny

La coral Escriny de Santpedor, fundada el 1968, dirigida per Marc Reguant des del 2009, ha entomat el repte de participar en una obra escènica. Seran una cinquantena de cantaires i faran mitja dotzena d'intervencions durant l'espectacle amb temes com L'estiu, de Les quatre estacions de Vivaldi, el Magnificat de Bach, L'Al·leluia del Messies de Händel, però, també, No ve d'una pam, de La Trinca. Això sí, a ritme de rock

La família de Soler i Mas sortirà a escena

Una de les filles d'Agustí Soler i Mas, Anna Soler, interpretarà el paper d'una segadora revolucionària en el muntatge, a més de cantar amb la coral Escriny. Dues nétes sortiran al quadre de Las Meninas de Velázquez.

Joan i Àngels Torrens dirigint i coordinant

Joan Torrens s'encarrega de la direcció de la 60 Innocentada i per coordinar els actors (una seixantena entre protagonistes i figurants), els dansaires de l'Esbart Manresà, els cantaires de l'Escriny... té l'ajuda de la seva germana Àngels, que ja va actuar al Barroc Shop del 1980, com ajudant de direcció