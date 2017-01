Quins han estat els llibres més venuts del 2016?

'Harry Potter i el llegat maleït', de Jack Thorne, el text complet de l'obra de teatre que es va estrenar l'any passat al West End londinenc basada en la saga de J.K. Rowling, ha estat el llibre més venut del 2016, segons les dades que la consultora Nielsen ha publicat aquest dijous 19 de gener.

Per la seva banda, 'La noia del tren', de Paula Hawkins, ha estat la segona novel·la més venuda a Espanya durant el passat any, una posició a la qual ha contribuït l'adaptació cinematogràfica dirigida per Tate Taylor i protagonitzada per Emily Blunt.

'El laberint dels esperits', desenllaç de 'L'ombra del vent', de Carlos Ruiz Zafón, és el tercer llibre més sol·licitat, malgrat haver-se publicat el 17 de novembre; i Ildefonso Falcones, amb 'Els hereus de la terra', la segona part de 'La catedral del mar', ha estat la quarta opció més triada pels lectors.

Per la seva banda, el Premi Planeta 2016, 'Et donaré tot això', de Dolores Redondo Meira, ha sigut la cinquena obra més comprada, seguida per 'Història d'un canalla', de Julia Navarro, i 'Falcó', la nova novel·la d'Arturo Pérez-Reverte, ambientada a la Guerra Civil espanyola.

En vuitena posició se situa 'La màgia de l'ordre', de Marie Kondo, un llibre que proposa al lector aprendre a ordenar les seves llars i també les seves pròpies vides.

Per darrere se situa 'El llibre dels Baltimore', la segona trama de Joël Dicker després del supervendes 'La veritat sobre el cas Harry Quebert', seguida per 'Pàtria', la novel·la sobre ETA de Fernando Aramburu, els drets televisius de la qual han estat venuts.