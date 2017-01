Manel actuarà en deu ciutats europees el mes de maig

El quartet musical Manel, que el 17 de febrer actuarà a la sala Stroika de Manresa, va anunciar ahir les deu dates de la gira amb la qual presentarà l'àlbum Jo competeixo a diferents ciutats europees. Aquest treball, a més, serà editat per Warner a Alemanya coincidint amb les actuacions que el grup oferirà a Munic (23 de maig), Colònia (24), Hamburg (25), Berlín (26) i Frankfurt (27).

Prèviament, Manel tocarà a Londres (12 de maig), Dublín (dia 13), París (dia 18), Luxemburg (dia 19 ) i Basilea (dia 20). El nou tour per Europa implicarà l'estrena de Manel a França, Irlanda i Luxemburg, i s'integra en la gira per sales que començarà dimecres vinent a la Razzmatazz de Barcelona, un concert per al qual hi ha totes les localitats venudes.