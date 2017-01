El baríton navassenc Carles Pachón guanya el tercer premi del Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas

El baríton navassenc Carles Pachón, de 22 anys, ha obtingut el tercer premi de la 54 edició del Concurs Internacional de Cant Tenor Vinas, en la final celebrada divendres al Gran Teatre del Liceu. Pachón ha guanyat, també, el Premi del Públic en la categoria masculina, així com altres set premis especials.

El primer classificat del certamen ha estat el tenor xec Petr Nekoranec; el segon guardó ha estat per a la soprano guatemalenca Adriana González. La resta de premis oficials se´ls han endut la soprano russa Elena Bezgodkova (quart premi), el tenor espanyol Xabier Anduaga (cinquè premi) i la soprano albanesa Elbenita Kajtazi (sisè premi).

A la Final del Tenor Viñas van participar 21 cantants, d´un total de 511 artistes, procedents de 62 països, que van passar les proves eliminatòries a Londres, Nova York, París, Milà, Berlín, Beijing, Los Ángeles, Moscou i Madrid. El concurs es clourà avui amb el concert final (18 h), on els guanyadors interpretaran diverses peces amb l´Orquestra Simfònica del Liceu dirigida per Daniel Gil de Tejada. Avui a les 18.30 hores, tindrà lloc al Foyer del Liceu una conferència a càrrec de Grace Bumbry, dintre de l´activitat 'Una tarda amb', que serà presentada per la directora artística del Liceu i presidenta del jurat, Christina Scheppelmann.