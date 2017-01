Exhaurides les entrades del segon concert per homenatjar els Esquirols

El concert d'homenatge al grup folk Esquirols ja ha exhaurit també les entrades per al segon concert programat per al diumenge, 12 de febrer, a les 21.30 al teatre Conservatori. Les localitats, que es van posar a la venda dijous a la tarda, es van tornar a exhaurir en poques hores, com també va passar amb el primer concert programat per al mateix dia a les 19 h.

En el concert, amb la col·laboració del Club de la Cançó i D'arrel, hi participaran sis formacions musicals que en el seu repertori tenen versions d'algunes cançons d'Esquirols: Sciurus/Esquirols XXI, Titot, Pastorets Rock, Ebri Knight, Germà Negre i el cor Giovinetto.–Redacció