La fotografia de Biarnés enamora al Casino

Joana Biarnés (Terrassa, 1935) és tan agraïda que ahir va assegurar que «si reben alguna emoció d'aquestes fotografies, jo ja sóc feliç». Els destinataris de la confessió van ser els assistents a l'acte inaugural de l'exposició El rostre, l'instant i el lloc, que farà estada al Centre Cultural el Casino de Manresa fins al 26 de març per donar a conèixer un tast del treball que l'autora egarenca va dur a terme els anys seixanta i setanta del segle passat en el camp del fotoperiodisme. Una autèntica pionera en un món de mascles que va penjar la càmera quan la premsa groga va envair el medi.

La família reial en una tendra estampa domèstica i els efectes de la riuada al Vallès del 1962. Lola Flores en plena acció, John Lennon i Paul McCartney fent-la petar a l'hotel i Carmen Sevilla posant-se bé l'escot. Joana Biarnés, que va treballar una dècada pel diari Pueblo, va cobrir incomptables esdeveniments al llarg de la seva trajectòria, i l'exposició del Casino ofereix una mostra de gran diversitat temàtica amb una setantena de fotografies que retraten la societat espanyola dels anys 60 i 70 i els seus personatges.

Després de muntar una agència quan va deixar el rotatiu madrileny, Biarnés va marxar a Eivissa i va deixar enrere la dedicació professional a la fotografia. Per això, «tot el que m'està passant ara és molt fort». El 2012, cercant material per a una mostra commemorativa dels 50 anys de les inundacions de Terrassa, el fotògraf Cristóbal Castro va redescobrir Biarnés. L'Ajuntament de la seva ciutat li va dedicar una exposició individual a la Sala Muncunill i el govern del país li va concedir la Creu de Sant Jordi. Però el seu nom no va penetrar en el gran públic fins que, la primavera passada, TV3 va emetre el documental Una entre tots. Un film farcit d'anècdotes que mostra el caràcter emprenedor de la protagonista, i que es projectarà al Casino els dissabtes mentre duri l'exposició –tret del 4 de febrer, dia que Biarnés conduirà una visita guiada.

«El pare sempre em deia que fes la feina bé i que la tingués ben guardada», va explicar la fotògrafa, de 81 anys, que no va dubtar a qualificar de «magnífica» la sala del Casino, on llueixen les imatges. «Quan les miro, em vénen al cap alguns moments molt bons de la meva vida, i també d'altres que van ser dolorosos i em van fer plorar», va afegir l'autora d'un seguit de treballs que van plasmar la vida quotidiana de l'Espanya del desarrollismo i l'activitat de primeres figures de la vida social, política i cultural de l'època.

La mostra de Manresa passa de puntetes per la seva producció com a reportera d'esports. L'única imatge és d'un combat pel títol europeu de boxa d'Urtain, però «hi és més pel personatge que per la seva activitat», tal com va explicar la comissària Mònica Carabia. L'exposició es pot visitar cada dia, excepte els dilluns no festius, de 18 a 21 h, amb entrada lliure.