L'Ateneu celebra sis temporades de les Músiques de Butxaca i vint de concerts

El 13 de febrer del 1997 arrencava el projecte Cicles de Música a l'Ateneu. I el divendres 3 de febrer del 2017 començarà la temporada, la sisena com a Músiques de Butxaca i la vintena de concerts a l'Ateneu Igualadí, amb una programació pensada en clau d'aniversari.

El 3 de febrer serà Après Minuit, la formació de Cece Giannotti i Francesc Chaparro acompanyats de tota la banda, qui encetarà la temporada amb Exodus to the Promise Land. L'Ateneu, com expliquen els organitzadors, té un vincle especial amb Giannotti d'ençà que «l'any 1999 va venir per primera vegada. Després cada nou disc. Ser testimonis del seu trajecte musical ha estat un luxe».

El regal d'aniversari serà en forma de concert el 24 de març. Princes of Time, protagonistes del primer concert el febrer del 1997 i després de 15 anys sense tocar junts, tornen a l'escenari expressament per a aquesta ocasió. El 7 d'abril serà, finalment, el torn de l'igualadí Enric Verdaguer, i el 5 de maig, el del cantant i compositor Roger Usart, que presentarà el seu últim disc, Songs From a Twisted Neck, considerat per Mondo Sonoro el millor disc nacional d'Americana/Folk (2016).

El preu de l'entrada als concerts és de 12 euros amb gintònic inclòs, i de 10 euros per als socis de l'Ateneu, Cineclub i Amics del Teatre de l'Aurora. Les entrades es poden comprar on-line a través de www.musiquesdebutxaca.cat, anticipades a la secretaria de l'Ateneu o mitja hora abans del concert a taquilla. També hi ha la possibilitat d'adquirir un abonament per als 4 concerts per 40 euros ? o de 32 euros pels descomptes esmentats. Els concerts comencen a les 11 de la nit al Teatre Municipal l'Ateneu.