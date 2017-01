«Participar al festival Tiana Negra permet mostrar la teva obra a un públic interessat»

Diu l'escriptor Sebastià Bennasar (Palma, 1976), en qualitat de director de Tiana Negra, el festival de novel·la negra catalana, que el periodista Jordi Agut (Valls de Torroella, 1975), redactor d'esports d'aquest diari, signa una novel·la «molt original, un thriller a la manera anglesa, defugint d'allò fàcil, i impecablement escrit». Parla de L'últim defensa (Stonberg), un thriller policial ambientat en el tèrbol univers de les apostes il·legals en el món del fubtol, que Agut va presentar fa poc més d'un any i que li ha valgut el bitllet per participar en el festival Tiana Negra, que aquest cap de setmana celebra la cinquena edició.

La població del Maresme s'ha convertit en el punt de trobada d'autors i lectors de novel·la negra catalana. Sobretot per conèixer-los, perquè d'autors, n'hi ha. I de novel·les, més que mai. Agut, un cop publicat L'últim defensa –el primer llibre d'una trilogia– va enviar un exemplar a Bennasar «per demanar-li l'opinió. Vam intercanviar diferents mails i, al cap d'uns mesos, em va convidar al festival». El periodista, que ja té escrita la segona part i ha començat la tercera, participarà avui (10 h) en la primera taula rodona del dia, «El ball negre dels debutants», acompa-nyat de David Marín, Elena Tor-res, Pop Negre i Raquel Gámez. Per a Agut, participar a Tiana Negra és «una oportunitat per conèixer autors i per ensenyar la teva obra a un públic interessat en la novel·la negra». I tot i que cada llibre té les seves peculiaritats, la novel·la d'Agut es desmarca per la temàtica (el futbol) i per la localització dels crims (arreu d'Europa). Per al periodista, que busca editorial en castellà, el problema més gran al qual s'enfronten els novel·listes catalans és l'escassa difusió i una deficient distribució a les llibreries. L'últim llibre negre que ha llegit és el darrer de la trilogia de Dolores Redondo.