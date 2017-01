Una pianista elabora un catàleg d'obres musicals inspirades en la Cerdanya

Després de quatre anys de recerca en arxius, biblioteques i col·leccions particulars, la pianista de Puigcerdà i professora de música del Conservatori dels Pirineus Laia Martín ha elaborat un catàleg d'obres musicals inspirades en la Cerdanya. Es tracta d'un recull de 58 peces compostes entre els anys 1880 i 1950. Aquestes obres són signades per autors tan coneguts com Enric Granados; Pablo Ronsó, nascut a Puigcerdà, Antoni Monsó, organista a l'església de Puigcerdà, i Déodat de Séverac, compositor francès.

L'autora del catàleg, Laia Martín, assenyala que «la meva feina ha de servir per poder difondre aquestes obres, sigui amb la seva edició o amb la seva interpretació». En aquest sentit, Martín té molt clar que el material «forma part del nostre patrimoni i ha de ser accessible a generacions futures». En el catàleg hi ha obres molt variades –religioses, populars, tangos, valsos i masurques– i de diferents temàtiques, destaquen les dedicades al Casino Ceretà i les inspirades en la Festa del Llac. Respecte a la instrumentació, Martín apunta que hi ha de tot, «tant per a orquestra com per a piano, solistes, cor...». El catàleg podria ampliar-se en el futur ja que l'autora hi vol incloure altres peces musicals del fons del Consell Comarcal de la Cerdanya i de col·leccions particulars.

L'objectiu final de la recerca de Martín és donar a conèixer el patrimoni musical cerdà publicant un llibre amb un disc. Laia Martín va tenir un gran ressò mediàtic fa tres anys quan va ser denunciada per una veïna per contaminació acústica i el jutge la va absoldre amb una contundent sentència a favor seu.