Prop d'una trentena d'autors en el festival

A Tiana, el públic que avui participi al festival podrà atansar-se a la botiga Casper, que ha muntat un aparador dedicat a les novel·les dels autors que participen en el certamen, prop d'una trentena. Trobarà títols de Rafael Vallbona, Ramona Solé, Sílvia Mayans, Salvador Balcells, Lluís Llort i el mateix Sebastià Bennasar. Tiana Negra començarà a les 10 del matí i fins a 2/4 d'10 tindrà taules rodones, signatures i, com a novetat, la «Cadira d'orelles», on el director del festival farà un tercer grau a diferents autors com Vallbona, Balcells, Llort i Jordi de Manuel. La cloenda serà internacional, amb l'autor sard Flavio Soriga (1975), i traduït a l'estat únicament en català i en gallec. Presentarà Metròpoli (Alrevès), on torna a fer de protagonista el carabinieri Martino Crissanti. Demà, ruta negra per Barcelona (Tiana és a 15 km). El festival es va inaugurar ahir homenatjant la trajectòria d'Andreu Martín i amb el lliurament del premi Memorial Agustí Vehí a Biel Cussó (Barcelona, 1979) amb l'obraVladimir.