Sebastià Bennasar: «volem fer visible la producció catalana»

? L'escriptor Sebastià Bennasar és l'impulsor de Tiana Negra, un festival que des de fa cinc anys posa el focus en les novetats i l'estat de salut de la literatura negra escrita en català. I com es troba, el pacient? Segons explicava Bennasar, «la producció és extraordinària però tenim un problema de consolidació de lectors». El perquè s'hauria de trobar, diu, en els «prejudicis que tenim amb la nostra literatura en general: tendim a pensar que el que ve de fora sempre és millor». Tiana Negra convida «el 50 % d'autors novells amb autors consolidats» amb l'objectiu de «visualitzar la producció catalana», explica. A l'avantsala de la BCNegra i model per a la resta de petits festivals negres escampats pel país, per a Bennasar, Tiana Negra vol crear «normalitat» per a un gènere, per a uns editors i uns lectors.