Mireia Garolera, una moianesa que canta en japonès i triomfa a Internet

Té només 20 anys, i des dels sis que fa música. Mireia Garolera (Sant Feliu de Codines, 1996) és una jove artista autodidacta, establerta a Moià, que ha trobat en el seu canal de Youtube una gran font de difusió. Tot i que forma part d'aquesta plataforma des del 2011, no va ser fins al 2014 que va començar a forjar-se un grup de seguidors important arreu del món, en especial a l'Amèrica Llatina. El secret? Començar a cantar i a penjar vídeos de música japonesa de l'estil anime, és a dir, els temes que acompanyen els dibuixos animats d'origen nipó. Alguns els grava en idioma original, però també fa adaptacions en català i al castellà. Això li ha permès sumar fins a 15.763 subscriptors i més d'un milió de visualitzacions en un total de 140 vídeos.

«Al principi penjava cançons de tot tipus, però la música japonesa és el que millor m'ha funcionat. Des de petita que m'interessa molt l'anime; jo mirava el K3 i en especial el Detectiu Conan, m'agradaven molt les seves cançons. També canto temes de One Piece, Pokémon, Bola de Drac o Evangelion. Faig tot el procés: els busco, me'ls aprenc, els gravo i els edito. Cada setmana penjo contingut», explica Garolera, que també estudia Educació Primària.

Concurs a Tòquio

Tot i que la jove moianesa ha format part de diversos esdeveniments, entre els quals el Saló del Manga –en què actua cada any–, el Japan Weekend de Barcelona i Madrid o l'Expotaku de Tarragona, l'experiència que més l'ha marcat ha estat la participació, l'octubre passat, en el concurs internacional Nodo Jiman The World, un certamen japonès celebrat a Tòquio que va reunir artistes de 15 països diferents. «És el programa musical més conegut al Japó, l'equivalent de La Voz. Els responsables es van posar en contacte amb mi i em van convidar a anar-hi com a representant espanyola. Al principi no m'ho creia, semblava una broma. Però l'experiència va ser un somni. Em van tractar molt bé i vaig poder conèixer gent important del món del cant a l'Àsia. Aquí sempre m'ha costat molt fer la meva música, però a fora m'ha sigut molt fàcil».

El que sorprèn més, però, és que Garolera no sap parlar japonès. «Quan els ho deia a Tòquio no s'ho creien», assegura. «He après a llegir-lo i a pronunciar-lo gràcies al romanji, el sistema que permet la transcripció dels caràcters japonesos a l'alfabet occidental. Curiosament, la fonètica japonesa i la catalana són pràcticament idèntiques; tenim els mateixos sons. Tinc facilitat per aprendre'm les lletres en qualsevol idioma; també canto en coreà», explica.

Missatges d'autosuperació

Del món de l'anime i el manga, el que més li agrada, diu, són les lletres de les cançons. «Solen parlar de temes molt profunds, amb missatges que apel·len a tirar endavant i a l'autosuperació. Són cançons que connecten molt amb la gent; quan les canto en directe molts seguidors s'emocionen i m'agraeixen que faci aquest tipus de música. Malgrat la barrera de l'idioma, la indústria musical japonesa és molt potent, i a mi m'agrada fer arribar aquests missatges a més gent».

Precisament, Garolera va participar la setmana passada en la primera sessió de càsting del concurs Oh Happy Day de TV3, en què va interpretar en català i en duet el tema principal d'El Detectiu Conan. Tot i que no hi va haver sort, ja pensa en altres projectes: «ara estic component temes propis amb un amic i tenim intenció de fer un disc. Per sobre de tot, m'agrada la música i no em vull tancar a un sol estil», afirma.