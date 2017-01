«Aquest any la idea és combinar companyies veteranes i emergents»

El 26 d'octubre del 1977 es va fundar l'entitat Imagina't, motor de la programació familiar a Manresa. Enguany es compleixen 40 anys d'aquella data i és per això que aquesta no és una temporada qualsevol. De moment, el d'ahir era tan sols el segon espectacle dels 7 que s'han programat fins a mitjan abril, però tal com reconeixia Joan Vilà, responsable de l'entitat, el públic està responent molt bé. «Estem molt contents. En la proposta per a nadons de la setmana passada vam omplir tres sessions de 100 persones cadascuna, i avui n'han vingut 340. Al matí quedava alguna entrada però s'han acabat exhaurint», explicava.

La idea d'aquest any, segons Vilà, és «combinar companyies veteranes, com Estaquirot Teatre, que fa anys que fan espectacles familiars i que han actuat molts cops a Manresa, amb altres d'emergents que comencen».



Aniversari

Pel que fa als actes de celebració dels 40 anys, Vilà destaca la reunió d'una comissió amb companyies, promotors de l'entitat i «gent que venia de públic quan eren nens i ara ja són pares». «A part de la programació habitual, es faran un parell de taules rodones per valorar l'evolució de la programació familiar a Catalunya, i el dia 26 d'octubre es farà una projecció de La Ventafocs, la primera pel·lícula que va projectar l'entitat Rialles».