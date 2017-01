La Caputxeta Vermella es reinventa per seduir a grans i petits

Qui no coneix la història de la Caputxeta Vermella? És un clàssic entre els clàssics. És, en paraules d'Olga Jiménez, integrant de la compa-nyia Estaquirot Teatre, un conte de capçalera. «Nosaltres els anomenem així, perquè són els primers que s'expliquen. Normalment no fem mai contes tradicionals, però l'any 1990 vam fer El Patufet i després Els Tres Porquets, La Rateta i La Caputxeta, que és del 1994. Intentem agafar la història amb els personatges principals però li donem un toc diferent perquè no sigui tan lineal», explica.

Però la companyia Estaquirot Teatre, de Vilanova i la Geltrú, va començar molt abans: concretament, el 1973. Actualment acumula 43 anys de trajectòria i a Manresa ha actuat en tots els espais possibles: Kursaal, Conservatori, Carlins i Sala Ciutat. Ahir ho feia a l'auditori de la Plana de l'Om, dins de la programació familiar d'Imagina't, amb dues funcions matinals plenes a vessar.

Quan s'apaguen els llums i comença l'espectacle, la companya d'escena d'Olga Jiménez, Núria Benedicto, es pregunta encuriosida si realment la Caputxeta es diu així. «Mira que conec noms de nena: Maria, Núria, Marta... però Caputxeta Vermella? Avui l'hi preguntaré». I així, la titellaire descobreix que en realitat es diu Maria Teresa, però que li agrada més que li diguin Caputxeta.

Instants després, el públic coneix més detalls de la vida familiar de la protagonista. La seva mare, modista, remuga enfeinada mentre cus. La nena s'avorreix i decideix dissfressar-se, i l'àvia, molt refredada, se'n va a cal metge.

Seguint el fil argumental ja conegut, el conte incorpora la interacció entre titellaires i titelles i se centra en les escenes prèvies al trajecte de la Caputxeta cap a casa de l'àvia. Malgrat ser un espectacle infantil, també hi ha petits detalls que fan riure als pares: «no sé per què hem de fer el llit si es torna a desfer», diu la protagonista en un moment de l'obra. «La mare sempre té feina», es queixa més endavant. «Sola i autònoma, què vols que faci?», li respon la titellaire.

En el camí cap a veure l'àvia, la nena no només topa amb el llop: també es troba una fira plena d'atraccions i s'hi entreté una estona. El llop, per la seva banda, intenta arribar a casa l'àvia amb diversos mitjans de transport: una bicicleta, un globus d'heli i fins i tot una catapulta. I el caçador que exerceix de salvador, en Ramonet, resulta ser un amic boletaire.