«El regal de Mitjanit»

Hi ha molt de la filosofia oriental en aquesta faula composta per una artista coreana, que és així mateix molt escaient per a tots aquells que es deleixen per l´educació emocional. Comença així: «La Llum i la Foscor van tenir cinc fills. Els seus noms eren: Alba, Matí, Migdia, Capvespre i Mitjanit.» Es tracta, doncs, de personificar uns conceptes poc usuals dins la literatura infantil, que aquí prenen forma de conillets de colors. Cadascun d´ells rep sorpreses ben variades en obrir els ulls, llevat de Mitjanit, que en despertar tindrà por. Però gràcies al Temps i als dons dels seus germans, Mitjanit no només superarà la seva tristesa, sinó que serà capaç de fer-nos, a tots, un bonic regal.

Un cop més, l´editorial Tramuntana enriqueix el seu catàleg amb iniciatives insòlites i molt boniques, com és el cas d´aquest àlbum, les il·lustracions del qual mereixen una contemplació detinguda i relaxada.