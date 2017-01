La Biennal Fotogràfica Dau de Foto Art Manresa premia l´obra del cordovès José Lara

Autors d'arreu de l'estat van obtenir divendres els premis de la Biennal Fotogràfica Dau-17, que va emetre el veredicte en un acte que va tenir lloc a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa i va servir d'inauguració per a l'exposició de les obres participants. La mostra es pot veure, de forma gratuïta, cada dia de la setmana, en horari de 18 a 21 h.

El certamen organitzat per l'entitat Foto Art Manresa, que celebra el seu quarantè aniversari, va reconèixer José Lara Cordobés, de Còrdova, amb el Premi d'honor a la millor col·lecció. El treball del fotògraf andalús juga amb la llum per crear dos ambients oposats en les imatges que el jurat de la biennal, format per Frederic Garrido (AFTDAO Berga), Sergio Tello (AFR Ripollet) i Carles Verdú (AFOCER), va valorar per concedir el guardó. El conjunt Entredosluces mostra la voluntat de l'autor per crear al voltant de les figures i els volums uns espais d'indefinició i ambigüitat.

Manuel López Francés, de Villena (Alacant), va ser recompensat amb el Primer Premi a l'obra solta, per Imágenes del poder. José Ramon Luna de la Ossa, de Tarancón (Conca), i Francesc Valldeoriola Roquet, de Tona (Osona), van obtenir el segon i tercer premis d'aquesta categoria.

Pel que fa a l'apartat del Primer Premi local social a l'obra solta, el guardó va recaure en Gabriel Montes per la fotografia Pont Deltebre, una mirada molt particular a aquesta obra d'enginyeria. L'exposició és oberta fins aquest proper diumenge.