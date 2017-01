El festival literari Tiana Negra saluda el debut novel·lístic del periodista Jordi Agut

El periodista esportiu de Regió7 Jordi Agut va ser definit com «la revelació d'aquest any» en la taula rodona del festival Tiana Negra que va compartir amb quatre altres novel·listes debutants en el gènere. L'expressió duia la signatura de Sebastià Bennasar, un dels escriptors més reconeguts de la literatura policíaca i criminal en català i el director del certamen que va tenir lloc el cap de setmana passat a la localitat del Maresme.

«Si fos anglès, hauria venut molts llibres», va afirmar Bennasar en presentar Agut i la novel·la L'últim defensa (Stonberg) al públic assistent a la xerrada, que va donar inici a la llarga i interessant jornada central del festival. Nascut el 1975 a Valls de Torroella, el reporter va compartir escenari amb un pòquer d'autors amb inquietuds diverses: Raquel Gámez parla de les deficiències del món carcerari a l'obra A la seva pell (Llibres del Delicte); Elena Torres se centra en la violència de la Transició a La puta d'Oros (Gregal); David Marín se'n va fins a l'observatori astronòmic del Montsec a Mala lluna (La Magrana); i Pop Negre, alter ego d'Albert Figueras, fa paral·lelisme entre el treball esclau i les precàries condicions laborals actuals a No escatimeu el flit (crims.cat).

Bennasar va preguntar a Agut per què no havia caigut en la temptació de centrar la història en el Barça, i el bagenc va explicar que la trama va lligada a grans esdeveniments com l'Eurocopa de futbol i forma part d'una trilogia que inclou el Mundial de Rússia del 2018 i els Jocs Olímpics de Tòquio del 2020. «També volia fer l'estructura dels carrusels radiofònics que escoltava de petit, on hi havia activitat en molts camps alhora», va afegir.

Interrogat des del públic pel tema de les apostes, que és al nucli de la trama de L'últim defensa, Agut va opinar que «és normal que n'hi hagi publicitat als mitjans perquè les apostes donen molts diners a molta gent. Els dolents sempre van al davant i les lleis al darrere. I potser no interessa anar fins al final».