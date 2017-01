Manresa col·loca demà les plaques d'homenatge als deportats als camps nazis

A partir de demà, qui passegi per Manresa es podrà trobar amb unes plaques daurades al paviment, repartides per diversos punts de la ciutat. Es tracta de l'homenatge als manresans deportats als camps de concentració nazis. Ara fa un any, el treball de recerca que dues estudiants de batxillerat de l'Institut Pius Font i Quer, Alejandra Ibarra i Ariadna Moyano, van fer amb el seu tutor, Jordi Pons, sobre els deportats manresans i la necessitat d'homenatjar-los va donar peu a què el ple municipal aprovés per unanimitat una moció per recordar-los.

El compromís pren forma demà en forma de les plaques Stolpersteine, creades per l'artista alemany Gunter Demning, que assistirà a la col·locació d'aquestes personals llambordes quadrades de 10 x 10 cm fetes de formigó i cobertes d'una fulla de llautó daurat. Manresa col·locarà 21 plaques als domicilis d'aquestes manresans deportats dels quals, a través del treball de recerca, es va localitzar els seus domicilis a 18 de juliol de 1936. En total s'han identificat prop d'una trentena de manresans deportats, deu dels quals van ser alliberats, entre ells Joaquim Amat-Piniella o Jacint Carrió. Alumnes del Pius Font i Quer i del Lluís de Peguera, que el 2013 van engegar el projecte Manresa-Mauthausen, participaran en l'homenatge.

La col·locació de les llambordes començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins les 5 de la tarda; a les 10, Demnig signarà el llibre d'honor de la ciutat i a les 12 del migdia, en un acte presidit per l'alcalde Valentí Junyent, s'instal·larà una placa a la Plaça Sant Domènec per recordar a tots els deportats; a 2/4 d'1, l'artista alemany conversarà a la Plana de l'Om amb els estudiants de secundària. Durant l'acte, els alumnes també presentaran una audioguia que han elaborat i que recorrerà les diferents plaques col·locades a la ciutat.

L'audioguia estarà disponible en una aplicació mòbil, que es podrà descarregar des d´un codi QR que hi haurà al costat de la placa de la plaça Sant Domènec o des del següent enllaç.

La col·locació de les plaques continuarà dijous al matí i, divendres, se celebrarà l'acte institucional al saló de sessions de l'Ajuntament amb la presència de familiars dels deportats.

Aquest serà el recorregut d'instal·lació de les plaques de demà:

Dimecres, 25 de gener

De 9.00 a 9.45 h

Bernat Toran Martínez. Carrer Joc de la Pilota, 18

Enric Munt Costa. Carrer d'en Botí,1

Jaume Viladrosa Montraveta. Carrer Amigant, 6

De 10.30 a 11.50 h

Josep Aparicio Sancho. Carrer Arbonés, 34

Ramir Sánchez Molina. Carrer Sant Francesc,12

Josep Señal Esclusa. Carrer d'en Tahonas, 18

Josep Pons Pérez. Carrer de la Mel, 31

Miquel Camps Puiggròs. Carrer de la Mel, 23

Antoni Camps Vives. Carrer de la Mel, 23

12h

Acte d'inauguració d'una placa a la plaça de Sant Domènec en record als deportats

De 15.30 a 17.00 h

Joaquim Amat Piniella. Carrer Carrió, 12

Enric Cunill Marfà. Carrer Carrió, 11

Jesús Dalmau Colom. Carrer Canonge Montanyà,12

Jaume Real Ventura. Ctra. de Cardona, 26

Josep García Pérez. Muralla Sant Domènec, 28



Dijous, 26 de gener

De 9.00 a 11.15 h

Bernat Comín Igualada. Camí dels Corrals

Maurici Ribas Pujol. Via Sant Ignasi,14

Jacint Carrió Vilaseca.Carrer Aiguader, 22

Pere Parés Sans. Carrer Circumval·lació, 65

Pere Brunet Ferrer. Carrer Circumval·lació,102

Joan Sallés Oliveras, carrer del Castell, 61

Agapit Colom Armengol, carrer Major, 5