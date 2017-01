Miquel Coll, Trini Montoliu i César Riola participaran en la pel·lícula «Exus Delirium»

Els actors santvicentins Trini Montoliu i César Riola i el compositor musical manresà Miquel Coll formen part de l'equip artístic de la pel·lícula Exus Delirium, que s'estrenarà d'aquí a un any i el teaser de la qual es presentarà demà divendres (21.30 h) als Cines Màgic de Badalona.

La cinta és dirigida pel mexicà Gabriel Beristain, un nom reconegut a Hollywood per haver treballat com a responsable de fotografia en pel·lícules com La milla verde, amb Tom Hanks.

Exus Delirium serà protagonitzada per Carlos Mestanza, que també figura com a productor, juntament amb American Road Films, i es basa en la novel·la Delirium: los discípulos de Exus, de l'escriptor Joan Vallverdú. La cinta es rodarà enguany als Estats Units, en anglès, i en el format de teaser (presentació breu) es va poder veure en el festival de Sitges dins la secció de projectes de futur. En el repartiment també hi haurà intèrprets de la talla de Carlos Bardem i Lydia Bosch. El compositor musical manresà Miquel Coll serà el responsable de la banda sonora del film.