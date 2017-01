Manresa acomiada avui Miquel Ginestà, cofundador de Cineclub

«Un gran apassionat del cinema». Així recorda l'escriptor i literat Lluís Calderer la figura del manresà Miquel Ginestà, un dels fundadors de Cineclub Manresa en la dècada dels cinquanta. Miquel Ginestà Puigbertran va morir dimecres als 86 anys. El funeral tindrà lloc avui, a les 10 del matí, a l'església de Crist Rei.

Ginestà, que durant molt anys va compaginar la feina d'administratiu amb la tasca d'aconseguir pel·lícules per ser projectades en les sessions que programava Cineclub, va impulsar el naixement de l'entitat amb Emili Vilanova, Josep Massanés, Joan Rebolleda, Josep Torruella, Joan Antoni Ribas i Joan Rota. Era el 1955 tot i que ell defensava el 1957 la data exacta de l'aparició de l'entitat perquè va ser quan es va començar a programar de manera regular. Com el mateix Ginestà explicava en una entrevista a aquest diari amb motiu del cinquantenari de l'entitat, el 2005, mai no li havia agradat estar en «càrrecs de junta» i es va dedicar a fer «les trucades i tràmits per dur pel·lícules a Manresa». I d'això en sabia, explica Calderer: «Ginestà tenia molt bona entrada a l'Institut Francès i a l'Institut Alemany de Barcelona, on hi havia molta activitat cultural, i va aconseguir portar a Cineclub pel·lícules d'aquests països. Gràcies a ell vam descobrir excel·lents directors i excel·lents pel·lícules». El manresà va deixar l'entitat a principi de nou segle. El 2006, Miquel Ginestà va ser nomenat soci d'honor de la Federació Catalana de Cineclubs i també havia estat un soci molt actiu de la Germandat Obrera d'Acció Catòlica.