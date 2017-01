Miki Esparbé aspira aquest diumenge a guanyar el Premi Gaudí com a millor actor

L'actor manresà Miki Esparbé sabrà demà a la nit si s'emporta el Premi Gaudí a la millor interpretació masculina o si el guardó recau en algun dels seus tres competidors, Eduard Fernández, Àlex Monner i Alain Hernández. La gala tindrà lloc a les 21.45 h a l'Auditori del Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, amb dos mil convidats i la presentació a càrrec del polifacètic artista Bruno Oro.



Els Gaudí arriben a la novena edició amb el film La propera pell, d'Isaki Lacuesta i Isa Campo, com a capdavanter en la llista de les nominacions, amb 14 candidatures. Darrere seu hi ha 100 metros, de Marcel Barrena, i Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, amb 11. El rei borni, amb 8, i La mort de Lluís XIV, amb 7, tanquen el grup de films amb més aspirants a guanyar estatuetes.



Miki Esparbé és candidat al Gaudí a la millor actuació masculina pel seu paper al film El rei borni, una cinta que va néixer de l'èxit que va obtenir la peça teatral originària. Marc Crehuet és l'autor i el director d'ambdues produccions, que s'ambienten en un sopar de parelles que comença amb bons auguris però es desenvolupa per uns viaranys inesperats.



L'argument d'El rei borni presenta dues amigues que fa temps que no es veuen, la Lídia –paper interpretat per l'actriu Betsy Túrnez– i Sandra –Ruth Llopis–, i decideixen fer un sopar amb els seus xicots. Un d'ells, l'interpretat per Miki Esparbé, és un jove que va perdre un ull en una manifestació, i l'altre és l'agent de la brigada antidisturbis (Alain Hernández) que va disparar la pilota de goma que va causar la lesió.



Entre el to tragicòmic, el drama i l'humor negre, El rei borni va merèixer molt bones crítiques en la versió teatral i ha estat objecte d'elogis en el pas a la pantalla gran. Els quatre protagonistes i el director s'enduen cinc de les vuit nominacions dels Gaudí que ha obtingut la pel·lícula.



La gala de l'Acadèmia del Cinema Català ha estat dissenyada per Lluís Danés i serà presentada per Bruno Oro. Segons l'ens organitzador, l'humor serà el recurs per satiritzar sobre els temes importants que afecten la indústria cinematogràfica local. Una altra particularitat serà la presència del Quartet Brossa de corda a l'escenari durant tota la vetllada com a



fil conductor musical per marcar el ritme i acompanyar els que lliurin i rebin premis.



A més, la gala inclourà actuacions dels Amics de les Arts, que tocaran per primera vegada en directe el tema El seu gran hit, un avançament del seu pròxim àlbum Un estrany poder, que sortirà a la venda el 24 de febrer; Sopa de Cabra, representada per Josep Thió i Gerard Quintana, que interpretarà el cinematogràfic tema El far del Sud; Marina Rossell i Àngels Gonyalons.



La gala, amb una durada prevista de 130 minuts, s'iniciarà amb un espectacular número musical, coreografiat per Montse Colomé, en el qual participaran Bruno Oro, Clara Segura, Vicky Luengo, Miranda Gas, Ferran Rañé, Lluïsa Castell, Aina Clotet, Roger Pera, Maria Molins i Cristina Brondo. Ambientada en un cinema antic, el cinema Paradiso de Gaudí, la gala, retransmesa per TV3, girarà al voltant de la situació d'un sector que ressorgeix de les cendres i tindrà moments per a l'humor, la ironia, l'homenatge i les sorpreses.