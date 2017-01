La necessitat d'implicar els més joves en el jurament «mai més»

Quan encara coïen les paraules de Brunet, Enric Garriga, president de l'Amical Mauthausen i fill de deportat vilanoví, que va seguir el mateix periple que el manresà Pere Brunet però que va aconseguir sobreviure, va remarcar la data en què Manresa celebrava l'homenatge: el Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust. Garriga va subratllar el fet que els deportats espanyols no van anar al camps nazis per casualitat sinó per «haver lluitat contra el feixisme». I la necessitat «d'explicar la resta de l'any el que va passar i lluitar contra els perills de l'extrema dreta». Va reivindicar el paper de l'Amical Mauthausen quan, encara en clandestinitat, va «conservar la memòria en secret» i va posar especial èmfasi en la necessitat d'implicació dels joves en fer realitat el jurament dels deportats: «mai més». D'exemple, la tasca del Pius i del Peguera en el projecte Manresa-Mauthausen. El conseller Raül Romeva, que va presidir l'acte, va continuar el fil de Garriga i va subratllar que «les víctimes del feixisme moren dues vegades: físicament i quan se'ls esborra de la memòria». L'alcalde Junyent va demanar un aplaudiment per Adam Casals, delegat de la Generalitat a Àustria, que ha rebut insults pel seu físic i la discapacitat que té. L'homenatge acabava com havia començat, amb música. L'emigrant, interpretat per Marta Monrós (veu) i Maria Torras (piano), alumnes del Pius. A fora plovia.