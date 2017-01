Sopar amb vins del Bages amb l'escriptor Ildefonso Falcones

Una setantena de persones es va reunir, dijous, per sopar amb l'escriptor lldefonso Falcones (Barcelona, 1958) al Mas La Sala, en un acte organitzat per la Confraria de Vins del Bages, DEIM i la Parcir de Manresa. L'autor de L'església del Mar presentava la continuació d'aquest best-seller, Els hereus de la Terra (Rosa dels Vents), una novel·la on retorna a la Barcelona del segle XIV i on el món de vi hi té un pes específic. La confraria va proposar a Falcones ser un futur confrare, una oferta que l'autor va acceptar. La periodista Rebecca Beltrán va dialogar amb Falcones sobre l'obra just abans del sopar, regat amb vins bagencs. L'enòleg Joan Soler, president de la DO Pla de Bages, va cloure l'acte explicant la vinificació en època medieval, tal com s'explica al llibre.