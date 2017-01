Les autoritats realcen la comarca i la feina científica

?L'acte d'inauguració va disposar de la participació de representants moianesos, membres de l'IPHES i també de la directora del departament de Cultura a la Catalunya Central, Àngels Blasco. Aprofitant que el museu se situa a la casa natal de Rafel Casanova, Blasco va reivindicar la importància de la memòria històrica i va demanar anar més enllà de la dent per veure tot el que es pot explicar per mitjà de la troballa. «Volem que l'arqueologia formi part del coneixement dels catalans d'avui», va assegurar. Per la seva banda, Dionís Guiteras, alcalde de Moià, va agrair la implicació conjunta de les institucions i va reivindicar la comarca del Moianès en el seu conjunt: «per pocs metres no són els de Collsuspina els que tenen les coves. Som afortunats de viure on vivim». Des de l'IPHES, Maria Targa va destacar la interacció amb el poble i va assegurar que les troballes «situen Moià com a referent en la prehistòria».