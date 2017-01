Mig miler de persones es rendeixen a Ramon Mirabet

Divendres Ramon Mirabet va omplir el mig miler de localitats del teatre Conservatori, amb un públic d'edats molt variades que es va rendir al seu directe i que va vibrar durant les dues hores de concert. Era la primera vegada que el músic actuava a Manresa acompanyat de la seva banda. Fa just tres anys ho havia fet en format acústic. «M'agrada anar on la gent em vol», i va agrair que les entrades es venguessin gairebé abans que s'anunciés el concert.

Se'l veia a gust a l'escenari i això es va traduir en la connexió amb el públic, a qui va regalar moments únics, com quan a mig concert va baixar a la platea amb part de la banda i va interpretar Wake up sense instruments. O quan va fer un parèntesi a l'ordre del repertori per afegir un parell de versions, l'estàndard That's all i Fish & Bird de Tom Waits. Però aquí no es van acabar les sorpreses. A Manresa va interpretar per primer cop en directe The forest, una de les joies del seu darrer treball discogràfic, Home is where the heart is, amb què està de gira des de fa prop d'un any, amb molt bona acceptació de crítica i públic.