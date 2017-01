«Els mitjons de l´ogre»

El mes d´abril passat, Santillana va presentar un nou projecte de LIJ en català amb un catàleg inicial de quaranta-quatre títols, tant de referents internacionals –Dahl, Ende, Rodari...– com de novetats d´autors catalans consagrats, entre els quals es troba M. Carme Roca.

L´argument del conte té un punt de partida humil i l´autora el desplega amb saviesa per convertir-lo en un text ben travat i subtil. El protagonista és en Maties, un ogre bonhomiós que s´adona que, des de fa un temps, a cada bugada perd un mitjó. L´estoc creixent de mitjons desparellats l´inquieta i decideix buscar algú que l´ajudi a resoldre el misteri. Així és com el lector té ocasió de conèixer el seu entorn, els seus amics i veïns del món animal. El cas el resol la Rata Sàvia, experta en desaparicions, que, a més, propicia la trobada entre en Maties i l´Herodies, una encisadora ogressa.

Roca construeix el relat amb una prosa senzilla, gens pretensiosa, que no renuncia en absolut a l´entonació, ja sigui amb sagaços tocs d´humor o bé amb unes rimes que salpebren el text i que també arrenquen el somriure del lector. Hi ha picades d´ullet a contes clàssics, hi ha voluntat de trencar motlles i també hi ha delicadesa; tot amb mesura, ofert amb naturalitat. En fi, un text executat amb seguretat, que traspua tendresa sense carrincloneria i que demostra la versatilitat de l´autora amb la llengua.

L´edició és generosa quant a les il·lustracions; Sans juga amb diversos recursos per suggerir informació que ja es desenvolupa en el text i les elisions doten de força el conjunt. Els dibuixos són un esclat cromàtic i denoten la predilecció de la il·lustradora per la tècnica mixta, com queda ben palès amb més d´un picarol dels mitjons amb què en Maties balla el rock-and-roll. Una proposta engrescadora, vaja.