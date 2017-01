´Un monstre em ve a veure´ s´imposa als Premis Gaudí amb vuit guardons

J. A. Bayona continua sent sinònim d'èxit. La seva última pel·lícula, 'Un monstre em ve a veure', s'ha imposat als IX Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català. La cinta ha guanyat vuit estatuetes de les onze a les quals aspirava, la de millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció, millor direcció de producció, muntatge, fotografia, efectes visuals, direcció artística i millor so. 'La propera pell', dirigida per Isaki Lacuesta i Isa Campo i que partia com a favorita amb catorze nominacions, s'ha emportat tres premis, el de millor pel·lícula, el de millor protagonista femenina per Emma Suárez i el de millor guió. Eduard Fernández s'ha endut el guardó al millor protagonista masculí pel seu paper a 'El hombre de las mil caras'. '100 metros', de Marcel Barrena, ha recollit dues estatuetes, la de millor actriu secundària per Alexandra Jiménez i la de millor actor secundari per Karra Elejalde.

L'últim film de J. A. Bayona, 'Un monstre em ve a veure', ha arrasat en la IX edició dels premis de l'Acadèmia del Cinema Català amb vuit estatuetes, dues corresponents als grans premis de la nit, incloent el seu segon Gaudí a la millor direcció. En aquesta categoria, el cineasta català s'ha imposat a Albert Serra per 'La mort de Lluís XIV', al tàndem format per Isaki Lacuesta i Isa Campo a 'La propera pell' i a Marc Crehuet per 'El rei Borni'.

El film, basat en una novel·la homònima de Patrick Ness i amb Sigourney Weaver i Felicity Jones en el repartiment, narra la història de Conor, un nen de tretze anys que intenta afrontar la malaltia de la seva mare amb l'ajuda d'un monstre. Nit rere nit, Conor inicia una aventura a través de les històries que li explica el monstre per fugir de les seves pròpies pors, fins a aconseguir tenir el valor d'enfrontar-se a la veritat. Es tracta del tercer llargmetratge del director que culmina la trilogia d'històries al voltant de les relacions entre mares i fills.

'La propera pell', dirigida per Isaki Lacuesta i Isa Campo i que partia com a favorita amb catorze nominacions, s'ha emportat tres premis però de categories importants. El film és un 'thriller' dramàtic protagonitzat per Emma Suárez, Sergi López, Alex Monner i Bruno Todeschini. La cinta ofereix una relectura del gènere 'thriller' passant pel sedàs d'uns personatges quotidians amb vides convencionals. Un noi torna a casa després de vuit anys desaparegut. El misteri i el drama apareixen quan, al seu entorn, comencen a dubtar sobre si és qui diu ser o un intrús.

L'última proposta d'Albert Serra, 'La mort de Lluís XIV', nominada en set categories, s'ha hagut de conformar amb dos premis tècnics, el de millor vestuari i el de millor maquillatge i perruqueria. El musical 'Cerca de tu casa', dirigit per Eduard Cortés, ha estat distingit amb el guardó a la millor música original per Sílvia Pérez Cruz.

'Alcaldessa' i 'Timecode', entre els premiats



Pel que fa al millor documental, la cinta premiada als Gaudí ha estat 'Alcaldessa' , de Pau Faus, escrita a quatre mans amb Ventura Durall. El guanyador competia amb 'Bigas x Bigas', de Bigas Luna; 'Priorat', dirigit per David Fernández de Castro; i 'Sexe, maraques i chihuahues', escrit i dirigit per Diego Mas Trelles.

El millor curtmetratge ha estat per 'Timecode', de Juanjo Giménez, que corona així una setmana d'èxits, després d'aconseguir la nominació als Oscars. Competia, en aquesta categoria, amb 'Graffiti', de Lluís Quílez Sala, que també optava a ser nominada als premis de Hollywood però que finalment en va quedar fora; 'En la azotea', de Damià Serra Cauchetiez, i 'Tiger', d'Aina Clotet.

'Ebre, del bressol a la batalla', de Roman Parrado, s'ha endut el guardó a millor pel·lícula per a televisió; competint amb 'Fassman: l'increïble home radar', de Joaquim Oristrell; 'La Xirgu', de Sílvia Quer; i 'Laia', de Lluís Danés. Com a millor pel·lícula d'animació només hi havia una nominació, la de 'Ozzy', dirigida per Alberto Rodríguez i Nacho La Casa, que s'ha emportat l'estatueta a casa.

Finalment, la coproducció de França, Alemanya i Bèlgia 'Elle', dirigida per Paul Verhoeven, ha guanyat el premi a la millor pel·lícula europea.