Carmen Cervera amenaça amb emportar-se les seves obres del Thyssen

Carmen Thyssen vol que la seva col·lecció es quedi a Espanya de manera permanent "sempre que" tingui un marc "legal, just i global" que "respecti i protegeixi" el valor de la col·lecció, en garanteixi l'"accessibilitat i mobilitat" per poder portar a terme "exhibicions a tot el món" i dotar-la de "major visibilitat".

Així ho expressa la baronessa a través d'un comunicat que afegeix que "en definitiva" el que desitja és que s'ofereixi a la seva Col·lecció "un marc jurídic equiparable al que ofereixen les grans pinacoteques internacionals".

"La meva missió en els últims anys i la meva gran preocupació en aquest moment, és el manteniment, conservació i creixement de la col·lecció que vaig rebre, en part com a llegat del baró Thyssen, augmentant-la substancialment des de llavors i arribant a les 1.300 obres".

Està reconeguda, diu, com la col·lecció "més important en mans privades del món", que inclou obres de "mestres antics, impressionisme i postimpressionisme francès, americà, expressionisme alemany, cubisme i espanyols dels segles XIX i XX".

La baronessa afegeix que "després de finalitzar el 2013 el Conveni que regulava la cessió gratuïta al Museu Thyssen d'aquesta Col·lecció, el futur de la mateixa ha entrat en una situació d'inseguretat jurídica, sotmesa a renovacions anuals a curt termini i sense abordar aspectes essencials per al seu futur".

I entre aquests aspectes essencials per al futur de la col·lecció destaca "el règim de disposició, mobilitat i exposicions mundials de les obres", el seu règim jurídic i el règim fiscal de la cessió i de la seva dedicació a la mateixa i les funcions de desenvolupament cultural previstes en l'Acord Cultural amb el Ministeri d'Educació subscrit el 24 de febrer del 2000.

Per tot això, Carmen Thyssen afegeix que el Conveni subscrit el 15 de febrer de 2002 i les seves successives pròrrogues estan "obsolets" i requereixen "una actualització" que contempli la cessió de la Col·lecció d'una manera global.

La baronessa explica que el passat mes de desembre va sol·licitar la creació d'una taula conjunta amb les tres parts implicades: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Fundació Thyssen-Bornemisza; la Direcció General de Belles Arts i Patrimoni Cultural i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

"Per raons que desconec no ha estat possible crear aquesta Comissió Tripartita, el que m'ha obligat a sol·licitar al Ministeri de Cultura la posada marxa dels mecanismes administratius per iniciar el trasllat de la meva Col·lecció a altres seus o països", sosté el comunicat.

Una decisió que afectaria afegeix "a la meva Col·lecció (Carmen Thyssen-Bornemisza) cedida al Museu Thyssen de Madrid que està composta per 430 obres", en la qual estan "obres mestres" de Paul Gauguin, Eduard Monet, Edgar Degas, Henri de Toulouse -Lautrec, Pieter Brueghel, Edward Hopper i Pablo Picasso, entre d'altres.

"Sent com sóc, un col·leccionista privat, el que no he fet mai és tenir els quadres per al meu gaudi personal, al contrari, sempre m'ha agradat compartir-los amb el públic. Els pintors, per a mi, no pinten per un de sol", conclou.