Castelltallat trasllada a un llibre la seva història

Castelltallat presentarà diumenge el llibre Memòries de Castelltallat, que neix d'un seguit d'entrevistes a persones grans i dels tallers participatius realitzats a la zona, emmarcats en el projecte «Memòria i Paisatge a Sant Mateu de Bages». La publicació suma gairebé una trentena d'històries de vida de persones que hi viuen o bé hi han tingut un estret vincle.

Memòries de Castelltallat, que edita l'Arada SCCL, relata les maneres de fer i constata els canvis en el si de la gestió dels boscos i la pagesia. Es tracta d'un relat sobre els canvis que una mateixa generació s'han viscut en les relacions familiars, els conreus, els mitjans de producció, la vida social i les comunicacions.

L'obra, de 228 pàgines, recull 28 biografies de persones nascudes a Castelltallat, que hi han estiuejat o que hi han viscut bona part de la seva vida.De la la forma de vida a pagès, molt marcada per l'autosuficiència de les masies, a la vida social, amb la casa Nova i el nucli de l'església i rectoria com a epicentre i espai de trobada. El gruix del llibre el formen aquests relats en primera persona però el volum també té un apartat dedicat a la guerra civil –amb la transcripció d'un quadern-diari sobre el conflicte fet per una veïna– i diferents mapes i croquis també elaborats per persones del territori.

Memòries de Castelltallat inclou un apartat amb aquelles persones que han destacat per la seva trajectòria en diferents camps: els exalcaldes de Manresa Ramon Soldevila i Joan Selvas i Carner (aquest darrer també destacat polític de la Generalitat republicana); els germans Domingo i Magí Morera Feixas, tots dos preveres de la Congregació dels Fills de la Sagrada Família i un d'ells en procés de beatificació; la religiosa Mercè Duocastella i Morera, missionera de la Immaculada Concepció, i del veí Josep Maria Duocastella i Morera, àmpliament reconegut dins el sector forestal. Els pròlegs van a càrrec de l'escriptora local Pilar Duocastella i de Montserrat Morera, veïna de Castelltallat.